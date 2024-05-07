400 жилых домов остаются подтопленными в Тюменской области

| Фото: глава Ишимского района Сергей Ломовцев | Фото: глава Ишимского района Сергей Ломовцев

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На 4 см снизился уровень воды в р. Ишим в районе с. Ильинка и составляет по данным на 7 мая 811 см, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В Ишиме уровень воды уменьшился на 13 см и составляет 978 см, в районе с. Абатское снижение составило 12 см, в Викуловском районе по-прежнему сохраняется уровень 1 тыс. 168 см.

В регионе остаются подтопленными 400 жилых домов, 345 дачных домов, 3 тыс. 200 приусадебных участков, а также 38 участков автодорог.

В Абатском районе специалисты ежедневно укрепляют участок федеральной трассы Тюмень - Омск. В Викуловском районе укрепляют защитные линии в местах возможных протечек. В селах Заборка, Тюлешев Бор и других организованы лодочные переправы.