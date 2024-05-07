В Ялуторовске в ближайшие сутки ожидается интенсивный рост уровня реки

| Фото: скриншот видео тг-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео тг-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Интенсивный рост уровня реки Тобол у Ялуторовска ожидается в ближайшие сутки. Вода может подняться на 20 сантиметров.

Сейчас вся пойма на подходе к городу занята водой, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, пик паводка затягивается. По прогнозу Росгидромета он будет ориентировочно 17-18 мая.

"Вода по-прежнему прибавляет в Заводоуковском городском округе. За прошедшие сутки в деревне Пономарева плюс 11 сантиметров, в селе Новолыбаево плюс девять сантиметров. Основное внимание сейчас патрулированию насыпей. Вместе с сотрудниками администрации и спасателями на дежурство заступают местные жители", - отметил глава региона.