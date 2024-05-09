В семи населенных пунктах Абатского района возобновят подачу электричества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подачу электричества возобновят в населенных пунктах Абатского района 8 мая. Ресурс снова появится в селе Водолазово, деревнях Ефимова, Логинова, Фирсова, Бурдина, а также части жилых домов Абатского и Конево, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Решение о возобновлении подачи электричества принято на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области. Сотрудники компании "Россети Тюмень" начали необходимые для этого работы.

Ранее населенные пункты были отключены из-за паводка.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по телефонам контакт-центров "Россети Тюмень" 8-800-220-0-220, "СУЭНКО" 8-800-700-86-72.