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На 12 см за сутки снизился уровень реки Ишим в Абатском районе

Общество, 10:57 13 мая 2024

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

На 12 см за сутки снизился уровень реки Ишим в Абатском районе Тюменской области. По данным на 13 мая он достиг 11 м 43 см, сообщает администрация района.

"Сегодня первый день, когда уровень ниже исторического паводка 2017 года. Тогда была зафиксирована отметка 11 метров 48 сантиметров", - уточнили в муниципалитете.

Отметим, что в 2024 году высота выше рекорда 2017 года продержалась более двух недель.

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

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# Ишимский район , паводок

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