На 12 см за сутки снизился уровень реки Ишим в Абатском районе

| Фото: администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

На 12 см за сутки снизился уровень реки Ишим в Абатском районе Тюменской области. По данным на 13 мая он достиг 11 м 43 см, сообщает администрация района.

"Сегодня первый день, когда уровень ниже исторического паводка 2017 года. Тогда была зафиксирована отметка 11 метров 48 сантиметров", - уточнили в муниципалитете.

Отметим, что в 2024 году высота выше рекорда 2017 года продержалась более двух недель.