Основные правила создания флорариума прокомментировала тюменский флорист

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основные правила создания флорариума прокомментировала тюменский эксперт. Для его изготовления нужны емкость, декоративный мох, грунт, предназначенный для растений, которые будут размещены внутри, галька или крупный песок, древесный уголь или таблетки активированного угля. Декор – шишки, декоративные стекляшки, фигурки.

"При работе с сосудом, имеющим узкое горло понадобятся: деревянная катушка, которая прикреплена к деревянной палочке для утрамбовки грунта, чайная ложка из пластика, прикрепленная к палочке для высаживания растений. Для очистки используется кусочек поролоновой губки, наколотый на спицу для вязания, или ватные диски", – рассказала Анастасия Калинина.

Из инструментов пригодятся совочек, распылитель и пинцет. Хорошо промытый сосуд нужно просушить. На дно насыпать гальку с добавкой древесного угля слоем около 3 см. Проложить слой мха-сфагнума или укрывного материала. Сверху насыпать слой почвы около 8-10 см. Его следует увлажнить из распылителя и утрамбовать катушкой. Сделать лунки и посадить растения. В качестве декора можно использовать мох или цветной грунт. В завершении нужно полить конструкцию.

Анастасия Калинина рекомендует не ставить флорариум под прямые солнечные лучи или около радиатора отопления. В обязательном порядке следует удалять плесень, засохшие или больные листья. Переросшие растения заменяйте на маленькие. Не используйте для подкормки азотные удобрения, пишет "Тюменская область сегодня".