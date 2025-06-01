В Тюмени сотрудник нефтяной компании пойдет под суд за взятку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего начальника управления инфраструктуры в крупной нефтяной компании направлено в суд в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый с апреля по декабрь 2023 года, занимая руководящую должность, получил взятку на общую сумму 1,4 млн рублей от генерального директора организации – поставщика оборудования для компании за обеспечение общего покровительства и поддержки в рамках заключенного договора поставки, недопущение наступления возможных негативных последствий в виде наложения штрафных санкций и расторжения договорных отношений.

Передача вознаграждения осуществлялась путем безналичных переводов на банковский счёт супруги обвиняемого, являющейся индивидуальным предпринимателем, в счёт оплаты якобы выполненных ею условий фиктивного договора поставки оборудования.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 37 млн рублей.