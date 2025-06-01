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В Ишиме в День молодежи проведут 10 авторских бесплатных экскурсий

Общество, 17:00 27 июня 2025

Серию бесплатных экскурсий "Маленькие истории в валенках" представят ишимцам и гостям города в День молодёжи, 28 июня, участники проекта "Линии города". Всего состоится 10 прогулок с 12 до 19 часов 30 минут, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Уникальность этих экскурсий в том, что сценарии и маршруты созданы на основе личных историй и воспоминаний самих ишимцев. Результаты масштабного опроса жителей легли в основу содержания, делая каждую прогулку по-настоящему народной и душевной.

На протяжении недели начинающие экскурсоводы проходили подготовку: знакомились с основами работы гида, изучали маршрут и сценарий экскурсий, участвовали в онлайн-занятиях и мастер-классах от опытных специалистов. Эта подготовка позволит им не только провести экскурсии, но и в будущем разрабатывать собственные маршруты, внося вклад в сохранение истории Ишима.

"Готовясь к экскурсии, я узнала множество удивительных и трогательных историй о знакомых с детства улицах. Теперь поскорее хочу поделиться этими маленькими историями с гостями и показать Ишим с новой стороны", — рассказала участница проекта "Линии города" Яна Якшина.

Каждая экскурсия завершится в мультицентре "Моя территория", где участников будет ждать небольшой кофе-брейк. Здесь же гости смогут принять участие в тематическом мастер-классе по раскрашиванию значков с символом проекта "Линии города", создав себе сувенир.

"Проект — наш способ оживить и сохранить локальную историю, сделав ее создателями самих жителей. Мы не просто показываем город, мы даем возможность ишимцам самим стать рассказчиками прошлого и настоящего города. Мы очень надеемся, что эта инициатива вдохновит других на изучение истории своей малой Родины", — рассказал руководитель проекта Роман Дробунин.

Зарегистрироваться можно в официальной группе "Мультицентр “Моя территория | Ишим” во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# День молодежи , Ишим , экскурсии

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