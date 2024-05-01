В Тюменской области на каждого безработного приходится больше 10 предложений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 тыс. вакансий открыты в Тюменской области. На каждого безработного приходится больше 10 предложений.

С начала года в службу занятости обратились 5 тыс. 755 человек, 3 тыс. 167 получили места. Уровень трудоустройства составил 55 % - больше, чем годом ранее (52 %). Официальные данные регионального департамента труда и занятости населения на 1 мая изучил "Вслух.ру". На данный момент на учете в качестве соискателей состоят 3 тыс. 353 человека, в том числе 2 тыс. 220 официальных безработных.

Традиционно по количеству вакансий лидирует развивающаяся сфера строительства, где требуется 3 тыс. 56 работников. 2 тыс. 373 специалиста готовы принять на обрабатывающие производства. 2 тыс. 396 вакансий есть в направлении госуправления и обеспечения военной безопасности. В сферу образования сможет трудоустроиться 2 тыс. 271 специалист. Более 2 тыс. работников примут в направлении транспортировки и хранения (2025), сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (2024). В торговле и ремонте транспорта доступно 1 тыс. 950 предложений. В области здравоохранения и соцуслугах открыто 1 тыс. 488 вакансий.