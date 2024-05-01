Супруги из Ишима хранили в гараже немаркированный алкоголь и сигареты

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Супругов из Ишима ждёт суд за хранение немаркированного алкоголя и сигарет на 1,7 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области. По версии следствия, в 2023 году ишимцы купили продукцию у неустановленного поставщика.

Для дальнейшего сбыта они хранили сигареты и спиртное в гараже на территории своего домовладения в Ишимском районе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 3 тыс. пачек сигарет, 5,2 тыс. бутылок алкоголя.

Ишимский межрайонный прокурор предъявил гражданский иск о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба. На автомобили обвиняемых Audi и Nissan наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Ишимский районный суд.