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Супруги из Ишима хранили в гараже немаркированный алкоголь и сигареты

Происшествия, 16:23 24 мая 2024

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Супругов из Ишима ждёт суд за хранение немаркированного алкоголя и сигарет на 1,7 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области. По версии следствия, в 2023 году ишимцы купили продукцию у неустановленного поставщика.

Для дальнейшего сбыта они хранили сигареты и спиртное в гараже на территории своего домовладения в Ишимском районе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 3 тыс. пачек сигарет, 5,2 тыс. бутылок алкоголя.

Ишимский межрайонный прокурор предъявил гражданский иск о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба. На автомобили обвиняемых Audi и Nissan наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Ишимский районный суд.

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# Ишим , контрафакт , суд

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