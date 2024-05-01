Александр Моор на 50-летии тобольской нефтехимии дал старт празднованию 80-летия Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старт празднованию 80-летия Тюменской области дал губернатор Тюменской области на торжественном мероприятии в честь 50-летия нефтехимического комплекса Тобольска.

"Тобольск, - это исторический город, духовная столица, место силы. Поэтому именно здесь, в Тобольске, в день празднования 50-летия тобольской нефтехимии, за 80 дней до празднования 80-летия Тюменской области, мы объявляем о старте череды праздничных мероприятий. Мне кажется, начать это в Тобольске, в День химика, - это хорошая примета", - подчеркнул глава региона.

Также на торжестве он вручил генеральному директору компании СИБУР Михаилу Карисалову знак "За заслуги перед Тюменской областью". А шесть работников компании удостоены Благодарностей губернатора и Благодарственных писем правительства региона.

В ответном слове глава компании Михаил Карисалов отметил, что наука и история объединяются в Тобольске – отце городов Сибирских. Он поделился несмотря на то, что компания представлена в более 40 городах России, приезжая в Тобольск он испытывает особые чувства.

"Я 21 год назад приехал в Тобольск на "Тобольскнефтехим" и достаточно быстро проникся городом. Конечно, связывает путь общих свершений. Работая в команде главных архитекторов того, что уже удалось достичь, и того, что продолжаем строить. Я говорю об Александре Валерьевиче Дюкове – главном архитекторе всего, что было создано и продолжает создаваться. Сегодня мы переместились из второй десятки по многим позициям в лидеры: по производству синтетических материалов мы уже подбираемся к пятерке крупнейших мировых держав, производящих полиэтилен, полипропилен", - уточнил руководитель компании.

Он выразил благородность руководству страны, полпреду президента РФ в УФО Владимиру Якушеву и губернатору Тюменской области Александру Моору за внимание и возможности для развития отечественных производств.

Оксана Корнеенкова