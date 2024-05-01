50 тысяч рублей выплатят ребенку за укус собаки в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей компенсации выплатит владелец собаки, которая укусила ребенка. Инцидент произошел в Абатском районе.

В феврале 2024 года собака укусила 12-летнего мальчика за колено, когда он играл на улице с другими детьми, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокурор района, действуя в интересах ребенка, обратился в суд с иском о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал 50 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора района.