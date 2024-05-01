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50 тысяч рублей выплатят ребенку за укус собаки в Тюменской области

Происшествия, 16:16 31 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей компенсации выплатит владелец собаки, которая укусила ребенка. Инцидент произошел в Абатском районе.

В феврале 2024 года собака укусила 12-летнего мальчика за колено, когда он играл на улице с другими детьми, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокурор района, действуя в интересах ребенка, обратился в суд с иском о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал 50 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора района.

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# прокуратура Тюменской области

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