В деревне Решетникова Исетского района проведут газификацию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В деревню Решетникова Исетского района придет газ. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан.

С просьбой газифицировать населенный пункт к главе региона обратилась учитель начальных классов Лариса Щапина. По ее словам, население в деревне возрастное, остро стоит вопрос приобретения и заготовки дров.

Работы начнутся в третьем квартале 2024 года, завершатся – в конце 2025. "Планы мы всегда ставим с запасом. Может появиться возможность подключения уже в начале 2025 года", – отметил Александр Моор.

Также в селе Рассвет Исетского района отремонтируют дорогу к фельдшерско-акушерскому пункту. Работы планируют завершить к 1 октября 2024 года.

В селе Омутинском возле школы №2 появится остановочный комплекс. До 15 июля 2024 года завершатся работы по устройству заездного кармана, тротуара и монтажу остановки. А в первом микрорайоне села к началу августа установят детскую площадку.

Соответствующие поручения даны главам Исетского и Омутинского районов Николаю Теньковскому и Олегу Кузнецову. Контроль за исполнением возложен на заместителей губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и Сергея Шустова.