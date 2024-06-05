  • 5 июня 20245.06.2024среда
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В деревне Решетникова Исетского района проведут газификацию

Губернатор, 19:39 04 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В деревню Решетникова Исетского района придет газ. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан.

С просьбой газифицировать населенный пункт к главе региона обратилась учитель начальных классов Лариса Щапина. По ее словам, население в деревне возрастное, остро стоит вопрос приобретения и заготовки дров.

Работы начнутся в третьем квартале 2024 года, завершатся – в конце 2025. "Планы мы всегда ставим с запасом. Может появиться возможность подключения уже в начале 2025 года", – отметил Александр Моор.

Также в селе Рассвет Исетского района отремонтируют дорогу к фельдшерско-акушерскому пункту. Работы планируют завершить к 1 октября 2024 года.

В селе Омутинском возле школы №2 появится остановочный комплекс. До 15 июля 2024 года завершатся работы по устройству заездного кармана, тротуара и монтажу остановки. А в первом микрорайоне села к началу августа установят детскую площадку.

Соответствующие поручения даны главам Исетского и Омутинского районов Николаю Теньковскому и Олегу Кузнецову. Контроль за исполнением возложен на заместителей губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и Сергея Шустова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:26 04.06.2024Александр Моор рассказал о значении межвузовского кампуса для Тюменской области
19:57 04.06.2024Александр Моор: каждый регион УФО дополняет друг друга
19:39 04.06.2024В деревне Решетникова Исетского района проведут газификацию
19:02 04.06.2024Губернатор Тюменской области обозначил приоритеты развития нефтегазовой отрасли