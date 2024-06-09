Александр Моор поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области легкая промышленность представлена небольшим количеством предприятий, но каждое из них занимает свою нишу и отвечает на запросы потребителей. В последние годы отмечается пусть небольшой, но рост вклада отрасли во внутренний региональный продукт и, что более важно, в период санкционного давления – в обеспечение бесперебойной деятельности предприятий других отраслей и комфортной жизни граждан.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников предприятий текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

По словам губернатора, предприятия региона специализируются на пошиве школьной формы и спецодежды, производстве обуви, одежды для малышей, но кроме этого сохраняют народный художественный промысел и вносят свой клад в развитие креативных индустрий. Так, тюменский бренд одежды был представлен на Московской неделе моды, которая проходила в этом году на выставке-форуме "Россия", а платья тюменского дизайнера свадебной одежды продаются в десятках городов нашей страны и нашли своего покупателя за рубежом.

В современных условиях у отрасли есть все возможности для развития, для тех, кто пробует свои силы в сфере креативных индустрий, действует грантовая поддержка.

"Желаю всем работникам легкой и текстильной промышленности новых производственных достижений, успеха в реализации перспективных проектов и инициатив, творческого вдохновения и благополучия!" - сказал Александр Моор.