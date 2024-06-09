  • 9 июня 20249.06.2024воскресенье
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер восточный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Александр Моор поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником

Губернатор, 08:27 09 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области легкая промышленность представлена небольшим количеством предприятий, но каждое из них занимает свою нишу и отвечает на запросы потребителей. В последние годы отмечается пусть небольшой, но рост вклада отрасли во внутренний региональный продукт и, что более важно, в период санкционного давления – в обеспечение бесперебойной деятельности предприятий других отраслей и комфортной жизни граждан.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников предприятий текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

По словам губернатора, предприятия региона специализируются на пошиве школьной формы и спецодежды, производстве обуви, одежды для малышей, но кроме этого сохраняют народный художественный промысел и вносят свой клад в развитие креативных индустрий. Так, тюменский бренд одежды был представлен на Московской неделе моды, которая проходила в этом году на выставке-форуме "Россия", а платья тюменского дизайнера свадебной одежды продаются в десятках городов нашей страны и нашли своего покупателя за рубежом.

В современных условиях у отрасли есть все возможности для развития, для тех, кто пробует свои силы в сфере креативных индустрий, действует грантовая поддержка.

"Желаю всем работникам легкой и текстильной промышленности новых производственных достижений, успеха в реализации перспективных проектов и инициатив, творческого вдохновения и благополучия!" - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# легкая промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 09.06.2024Александр Моор поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником
08:47 08.06.2024Более семи тысяч профессионалов трудятся в системе социальной защиты Тюменской области
17:25 07.06.2024Александр Моор: предприниматели региона развивают бизнес несмотря ни на какие сложности
14:15 06.06.2024Арендный дом на 226 квартир построят в Тюмени в 2026 году