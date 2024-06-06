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Последствия паводка ликвидируют в Викуловском районе

Общество, 17:09 05 июня 2024

из Telegram-канала Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала Андрея Лотова

Последствия паводка ликвидируют в Викуловском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Большая вода повредила временную переправу через реку Тенис в Скрипкинском поселении, сейчас она восстановлена. Глава Викуловского района Андрей Лотов опубликовал в своем Telegram-канале, как вода "подняла" бетонные плиты.

из Telegram-канала Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала Андрея Лотова

"При первой же возможности переправа была восстановлена Викуловским участком ДРСУ-5 АО "ТОДЭП" с. Викулово. Полноценное движение транспорта восстановлено", – написал он.

Снижение уровня воды в реке Ишим началось во второй половине мая, это позволило приступить к работам по демонтажу временных защитных сооружений.

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# Викуловский район , паводок

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