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396 жилых домов продезинфицировали в Тюменской области после паводка

Общество, 17:21 04 июня 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

396 жилых домов и 485 приусадебных участков продезинфицировали в Тюменской области после паводка. Сотрудники МЧС России ежедневно контролируют ситуацию на реке Иртыш.

Ведется круглосуточное окарауливание временных земляных насыпей и гидротехнических сооружений. В муниципалитетах работает эвакуационная комиссия и информирует население о складывающейся паводковой обстановке.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными 435 домов, 2 тыс. 883 приусадебных участка, 146 дач и 34 участка автомобильных дорог.

В пунктах временного размещения находится 153 человека, в том числе 69 детей, сообщает МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дезинфекция , паводок

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