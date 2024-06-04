396 жилых домов продезинфицировали в Тюменской области после паводка

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

396 жилых домов и 485 приусадебных участков продезинфицировали в Тюменской области после паводка. Сотрудники МЧС России ежедневно контролируют ситуацию на реке Иртыш.

Ведется круглосуточное окарауливание временных земляных насыпей и гидротехнических сооружений. В муниципалитетах работает эвакуационная комиссия и информирует население о складывающейся паводковой обстановке.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными 435 домов, 2 тыс. 883 приусадебных участка, 146 дач и 34 участка автомобильных дорог.

В пунктах временного размещения находится 153 человека, в том числе 69 детей, сообщает МЧС России по Тюменской области.