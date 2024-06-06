Для укрепления дамбы в селе Уватского района подготовили 10 тысяч мешков с грунтом

| Фото: глава Уватского района Вячеслав Елизаров | Фото: глава Уватского района Вячеслав Елизаров

10 тыс. мешков с грунтом подготовили для укрепления дамбы у с. Осинник Уватского района. Их наполнили местные жители и сотрудники организаций, сообщает глава района Вячеслав Елизаров.

"Дополнительно силами ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" проведено укрепление участка гидротехнического сооружения протяженностью около 200 метров, подверженного агрессивному воздействию набегающей волны со стороны Иртыша. Кроме того, для гашения волны здесь дополнительно установлены боны – деревянные бревна, связанные направляющим тросом. Эти мероприятия помогут минимизировать негативные последствия во время паводка и сохранить целостность тела дамбы", - уточнил глава.

Он также добавил, что планирует в ближайшие дни объехать все населенные пункты района, где есть дамбы и сформированы защитные насыпи.