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Для укрепления дамбы в селе Уватского района подготовили 10 тысяч мешков с грунтом

Общество, 17:23 06 июня 2024

глава Уватского района Вячеслав Елизаров | Фото: глава Уватского района Вячеслав Елизаров

10 тыс. мешков с грунтом подготовили для укрепления дамбы у с. Осинник Уватского района. Их наполнили местные жители и сотрудники организаций, сообщает глава района Вячеслав Елизаров.

"Дополнительно силами ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" проведено укрепление участка гидротехнического сооружения протяженностью около 200 метров, подверженного агрессивному воздействию набегающей волны со стороны Иртыша. Кроме того, для гашения волны здесь дополнительно установлены боны – деревянные бревна, связанные направляющим тросом. Эти мероприятия помогут минимизировать негативные последствия во время паводка и сохранить целостность тела дамбы", - уточнил глава.

Он также добавил, что планирует в ближайшие дни объехать все населенные пункты района, где есть дамбы и сформированы защитные насыпи.

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# дамбы , паводок , Уватский район

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