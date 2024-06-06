Территория на улице Мусоргского в Тюмени станет светлым и уютным пространством

| Фото: из сообщества управы Ленинского административного округа Тюмени во ВКонтакте | Фото: из сообщества управы Ленинского административного округа Тюмени во ВКонтакте

Неприглядная территория, расположенная на ул. Мусоргского 38, 40, в скором времени преобразится. Благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" она станет светлым и уютным пространством, сообщает управа Ленинского административного округа Тюмени.

Объект в рамках выездного совещания посетили представители профильных департаментов и структур администрации города 5 июня.

В 2023 году тюменцы пожелали, чтобы этот зеленый уголок изменился и выбрали самый лучший, по их мнению, проект.

“Благоустроить предстоит около девяти тысяч квадратных метров. От дома до детского сада будут обустроены тротуар и парковочные места, которых так не хватало”, – рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.

Доминантой обновленной локации станет детская площадка, которая расположится посередине. Ближе к Тобольскому тракту установят уличные тренажеры и качели.

Сейчас на объекте прорыты траншеи для прокладки электрического кабеля и кабеля видеонаблюдения, подготовлено земляное полотно одного из тротуаров. МАФы закуплены, готовы урны и лавочки, тренажерное оборудование привезено. Вдоль дома и параллельно Тобольскому тракту появятся транзитные пешеходные дорожки.

Обращаясь к руководителю подрядной организации, временно исполняющий полномочия главы Тюмени Петр Вагин напомнил о важности соблюдения сроков сдачи объекта и гарантийных обязательствах, которые несет исполнитель после завершения проекта.