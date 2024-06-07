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Тюменцы старше 17 лет могут поучаствовать в межрегиональном хакатоне

Общество, 09:09 07 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный хакатон Школы программирования пройдет в онлайн-формате с 20 по 24 июня. Принять участие могут жители любого региона России, достигшие 17 лет командами от двух до шести человек, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Участники смогут поработать над реальным проектом и создать инновационный продукт, который может быть воплощен в жизнь. Тема хакатона: оценка корректности брендирования объектов национальных проектов.

Для участия необходимо пройти регистрацию до 18 июня включительно. Ознакомиться с положением хакатона и подробностями можно на сайте.

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