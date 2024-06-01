В Тюменской области к 2025 году внедрят цифровой двойник леса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса внедряет региональный департамент лесного комплекса в Тюменской области. Система объединит в электронном формате актуальную информацию о лесных ресурсах страны и позволит оказывать лесопользователям весь комплекс госуслуг в онлайн-формате, сообщают в ведомстве.

Для выполнения этой работы сотрудники департамента прошли обучающие курсы на базе Всероссийского Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства в Пушкино.

Сейчас в систему ведется загрузка сведений о лесничествах регионе в разрезе кварталов и выделов по каждому из них, о заключенных договорах по всем видам пользования, таксационных описаний лесов и многое другое. После будет создана общая учётная система лесов, с помощью которой корпоративные системы смогут загружать все свои данные и получать госуслуги.

В настоящее время уже разработан личный кабинет лесопользователя и регионального лесного ведомства, где появится возможность формировать, подавать и проверять документы. Это проекты освоения и отчеты об использовании лесов, лесные декларации.

Полноценно ресурс запустят с 1 января 2025 года. Его внедрение повысит открытость и прозрачность лесной отрасли. Любой житель наравне с лесопользователями сможет посмотреть интересующую информацию на официальном сайте Рослесхоза.