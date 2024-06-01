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В Тюменской области на 4,1 % снизился объем выдачи кредитных карт

Экономика, 17:12 11 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 4,1 % снизился объем выдачи кредитных карт в Тюменской области за апрель. Если в марте жители региона оформили 28 тыс. таких карт, то в апреле - 26,9 тыс.

По данным Национального бюро кредитных историй, аналогичная тенденция обозначилась практически во всех регионах России, которые являются лидерами в данном сегменте кредитования.

"Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. В этом смысле кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

Снижение отмечают и по потребительскому кредитованию. В апреле жители Тюменской области оформили 41,1 тыс. потребкредитов, в марте - 43,3 тыс.

При этом снизился до 9 тыс. 680 рублей средний размер микрозаймов.

Оксана Корнеенкова

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# займы , кредитование

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