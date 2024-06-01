Четырех юных тюменцев наградили за помощь на пожаре

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени за помощь в тушении пожара наградили четырех школьников. Ребята пришли на помощь во время инцидента на ул. Жданова.

Пожар в надворной постройке произошел 4 июня. Огонь быстро перекинулся на жилые дома.

Артем Гаевский, Егор Будников, Богдан Кряковский и Ильдар Сычев помогали выносить вещи из горящих домов, а затем оказывали помощь огнеборцам: приносили им питьевую воду, помогали подтаскивать пожарные рукава, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.