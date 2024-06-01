  • 11 июня 202411.06.2024вторник
  • USD88,9944
    EUR95,6367
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер северо-западный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Четырех юных тюменцев наградили за помощь на пожаре

Общество, 19:01 11 июня 2024

скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени за помощь в тушении пожара наградили четырех школьников. Ребята пришли на помощь во время инцидента на ул. Жданова.

Пожар в надворной постройке произошел 4 июня. Огонь быстро перекинулся на жилые дома.

Артем Гаевский, Егор Будников, Богдан Кряковский и Ильдар Сычев помогали выносить вещи из горящих домов, а затем оказывали помощь огнеборцам: приносили им питьевую воду, помогали подтаскивать пожарные рукава, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# награда , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 11.06.2024Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизируется после 20 июня
19:35 11.06.2024Студенты тюменских колледжей выступят на Российской студвесне
19:01 11.06.2024Четырех юных тюменцев наградили за помощь на пожаре
18:30 11.06.202439 тюменских школьников стали стобалльниками