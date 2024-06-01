Александр Моор: Россия - это огромная семья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия - это огромная семья, наш общий дом, Родина. Многие века люди разных национальностей и вероисповеданий здесь живут в мире и согласии. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя тюменцев и гостей города в День России, 12 июня на фестивале "Мост дружбы".

"В единстве, которое базируется на уважении к нашей общей истории, традициям и культуре, наша сила. Каждый народ внёс свой вклад в создание, укрепление и развитие нашего государства. Наша с вами задача - сохранить и преумножить это богатство, передать наследие будущими поколениям", - подчеркнул Моор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - большая и дружная, многонациональная семья. В мире и согласии на территории юга региона проживают более 120 национальностей. В 2024 году регион отмечает 80-летие со дня образования. В его историю вошли имена легендарных людей, благодаря их талантам, трудолюбию и ответственности Тюменская область и сегодня является лидером в стране по многим показателям.

"Пусть крепнет и развивается Россия, Тюменская область. Мир и благополучие царят в нашей многонациональной семье!" - пожелал глава региона.

Сотни тюменцы встретились на площади 400-летия Тюмени. Каждый готов выразить любовь к своей Родине, России, Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроженка Бухары Рано, что с переводе с узбекского означает мята, пять лет живет в Тюмени, работает переводчиком с четырёх языков. Именно здесь она убедилась в дружбе народов.

"Я встретила здесь очень хороших людей. Я люблю Тюмень. Я хочу, чтобы в России был мир, чтобы жили мы дружно со всеми, чтобы все дети улыбались, а родители радовались, что у них есть будущее", - отметила Рано.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодой отец Роман признался, что Россия - это место, которое все пытаются сделать лучше: "Мы отвечаем за нашу страну. Есть ещё над чем поработать и над чем постараться. Тюменской области пожелаю: так держать, продолжать в том же духе".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мама троих детей Виктория работает преподавателем и считает, что Россия - это душа, любовь, семья, дети. "Мои дети растут патриотами семьи, родного города, нашей дачи, где бабушка печёт нам вкусный татарский хворост. И Россия - это великие учёные, наука. Тюменской области желаю привлекать умных, талантливых и творческих людей для дальнейшего процветания. Самые счастливые люди живут в нашем регионе", - уверена Виктория.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Мост дружбы" с национальными подворьями, большой концертной программой продолжится до 17 часов.

Анжела Лебедева