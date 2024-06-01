Тюменцам устроят коллажный вечер о будущем "Космоса"
Коллажный вечер, посвященный будущему МТЦ "Космос" в Тюмени, начнется 24 июня в 19 часов.
Руководитель медиа-отдела МТЦ "Космос" Лена Бурматова рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что приглашенный коллажист поделится своим опытом и знаниями о процессе создания коллажей, включая выбор материалов, композиции и техники.
"После мы поищем нестандартные решения и создадим индивидуальные визуальные ассоциации. Совсем скоро на месте Молодежного театрального центра "Космос" начнется масштабная работа. Здесь появится культурно-досуговый центр, который объединит не только театралов, но и художников, музыкантов, и всех неравнодушных к современному искусству жителей региона. Пространство нашего центра станет больше. Каким оно будет, мы решили придумать вместе с тюменцами", - уточнила Лена Бурматова.
О том, что "Космос" ждет перерождение, тюменцам сообщил во время пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор. Молодежь города участвует в фокус-сессиях о наполнении нового молодежно-театрального центра.
Регистрация на коллажный вечер доступна по ссылке.
Возрастное ограничение: 18+.
Анжела Лебедева