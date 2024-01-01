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В Тюмени на месте МТЦ "Космос" построят школу № 7 с культурно-досуговым центром

Губернатор, 17:34 31 января 2024

Школу № 7 с культурно-досуговым центром построят на месте МТЦ "Космос" в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции в региональном центре "Новое поколение" в Тюмени 31 января.

Оба здания выполнят в едином архитектурном стиле.

"Предлагаю молодежному сообществу, в том числе поучаствовать в обсуждении наполнения будущего пространства", — добавил глава региона.

По его словам, подготовка к сносу "Космоса" уже в процессе.

Напомним, Александр Моор сообщил, что 34 новых социальных объекта введут в эксплуатацию в Тюменской области в ближайшие три года.

Виктория Макарова

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# Александр Моор , МТЦ Космос

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