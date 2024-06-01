621 ДТП произошло в Тюмени за пять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

621 ДТП произошло в Тюмени с января по май. В них погибло 13 человек и пострадало 800 участников дорожного движения.

О состоянии аварийности и принимаемых мерах по улучшению ситуации рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Тюмени Александр Таратута на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Наиболее распространенными видами аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств (299 ДТП), наезды на пешеходов (133 ДТП). Основные причины: несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции активно ведут работу по информированию населения и пропаганде безопасности дорожного движения. Для формирования правильного отношения детей к соблюдению правил дорожного движения инспекторы ГАИ регулярно проводят занятия и профилактические беседы в школах.

В теплый период возрастает количество происшествий с участием юных велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности, поэтому информационная и разъяснительная работа продолжается и в каникулярное время.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Бригады "Дорожный патруль", действующие на базе "Отрядов мэра", при поддержке Госавтоинспекции по городу проводят мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, пропаганде безопасности дорожного движения среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей.

На совещании также обсудили ряд важных вопросов, касающихся состояния железнодорожных переездов, эвакуации транспортных средств в запрещенных местах, остановки и стоянки, рассмотрели предложения, поступающие от жителей. Так, в связи с открытием дорожного движения в ж.р. Тарманы со стороны трехуровневой транспортной развязки ул. Мельникайте - Дружбы кратно увеличился транспортный поток по улице Малышева, что создало непростую ситуацию для пешеходов.

Для решения этой проблемы временно исполняющий полномочия главы Тюмени Пётр Вагин поручил установить искусственные неровности, шумовые полосы и соответствующие знаки. Они обеспечат надлежащий уровень безопасности для всех участников дорожного движения, пишет администрация города.