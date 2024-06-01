В 15 раз больше заявок поступило на региональный этап всероссийской премии "Гордость нации – 2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 15 раз возросло количество заявок от тюменцев на участие в региональном этапе Всероссийской премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации – 2024" в сравнении с прошлым годом. Сбор заявок продолжается.

"Проект проводится в пятый раз. Победа в нем – это общественное признание лучших практик по реализации национальной политики", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

Он отметил, что активно заявляют о себе представители национальных объединений, общественных организаций, учреждений культуры Тюменской области. Для участников предусмотрено несколько номинаций: "Защитники Отечества", "Год семьи", "За лучшие практики в сфере национальных отношений" и другие.

Имена финалистов, которые представят регион на федеральном этапе, назовут 6 сентября в ДК "Нефтяник". Победителей V Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2024" объявят в ноябре в Москве.

Инна Кондрашкина