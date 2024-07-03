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Рестораны с лучшей винной картой поддержат грантом

Экономика, 17:47 03 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рестораны с лучшей винной картой поддержат грантом в 500 тыс. рублей на развитие бизнеса. Заявки принимают до конца августа, сообщает центр "Мой бизнес".

Награждение пройдет на V Всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards (RWA). Премия за лучшие винные карты RWA включает номинации: лучшая классическая карта, карта винного бара, оригинальная карта, карта ресторана национальной кухни и другие.

Впервые учреждена специальная номинация "Винные дороги России", которая призвана поддержать винный туризм в России.

Заявки на участие принимают по ссылке.

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# вино , Мой бизнес , ресторан

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