Фестиваль "Футбол – школа жизни" пройдет в Тюмени в конце июля

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" пройдет в Тюмени 26 июля. Участие в нем примут две группы футболистов: 5-7, 8-9 лет. Они представят команды детских садов и школ, физкультурных организаций и специализированных учреждений по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Ребята продемонстрируют свое мастерство в борьбе за кубки и медали, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Праздник спорта пройдет на поле футбольного центра "Дерби" (ул. Олимпийская, 9, к. 5). Торжественная церемония открытия запланирована на 11 часов. Для желающих посетить фестиваль дистанционно, будет организована прямая трансляция.

Гостей праздника ждут зрелищные матчи, мастер-классы, различные спортивные активности, площадки с настольными играми и различными викторинами. Отборочные матчи начнутся в 9 часов, работа интерактивных площадок стартует в 11 часов 20 минут. Церемония награждения и закрытие фестиваля в 15 часов.

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