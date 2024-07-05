Семейный ресторан с итальянской кухней откроют в Тюмени 1 сентября

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Семейный ресторан "Добро" с итальянской кухней, большой пицца-печью откроют по ул. Чернышевского в Тюмени 1 сентября. Проект супругов Щепелиных получил поддержку на региональном уровне. Им выдан льготный кредит 5 млн рублей.

Собственник и управляющий директор компании "Делюсь добром" Ирина Щепелина ресторанным бизнесом занимается с супругом с 2009 года, считает, что в городе недостаточно подобного типа точек общепита.

"Понимаю предпринимателей – сложно при аренде сделать даже 40 квадратов для детской комнаты. У нас помещение в собственности, поэтому мы решились на это. Это востребовано для города. Здесь мы решили сделать европейскую кухню: паста, равиоли, пицца из дровяной печи. Для детей будет отдельное меню – разноцветные равиоли, супчики, которые они любят", - рассказала она.

Рабочие заняты реконструкцией помещения, дизайнеры прорабатывают последние детали оформления. Руководитель архитектурного бюро FISH из Екатеринбурга Артур Ларионов получил предложение заняться концепцией наполнения нового ресторана супругов Щепелиных.

"Идея — создать нестереотипный образ Италии, раскрыть его через материалы и технологии. Эта страна не только икона стиля одежды, мебели, но и машин, самолетов. Поэтому тут будут использоваться материалы под стать индустриально-промышленному направлению. Это большие металлические панели – отсылка к машино – и автомобилестроению. В оформлении стен, мебели мы взяли преимущественно теплые цвета", - пояснил Артур.

С 1 августа сотрудники ресторана начнут прорабатывать блюда, с 15 августа запустятся в техническом режиме. 1 сентября – официальное открытие. По словам Ирины, команда поваров уже сформирована. Нужны будут официанты.

"Сложность одна – сейчас все стало очень дорогим. Мы строимся каждый год, у нас появляются кофейни, рестораны, и в этом году мы ощущаем, как повысились цены. Мы просчитывали бюджет этого ресторана осенью и в январе, когда мы начали ремонт, к проекту добавилось 30 процентов. И есть задержки по поставкам оборудования. У нас есть итальянское, российское и китайское", - уточнила предприниматель.

Супруги Щепелины, помимо собственных средств, в реализацию проекта вложили заемные. Генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын побывал на объекте, оценил масштаб работы и вручил предпринимателям символ единой инвесткоманды региона.

"Предприниматели обратились к нам с заявкой на пять миллионов рублей на три года, с отсрочкой погашения основного долга для реконструкции помещения и запуска нового ресторана. Мы поддержали. Оценили финансовое положение, проект, в который они вкладываются, в совокупности принимаем решение о финансировании", - сказал Алексей.

Следить за новостями ресторана "Добро" можно в личном аккаунте Ирины Щепелиной.

Подробней о льготных программах фонда можно узнать по ссылке. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева