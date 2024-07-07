В ночном пожаре под Тюменью погиб человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по ул. Сосновая в СНТ "Тюменец" поступило в третьем часу ночи 7 июля.

На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел по всей площади. В результате происшествия погиб мужчина.

Всего в тушении пожара было задействовано девять человек и три единицы основной техники от бластного главка МЧС России.

Причина пожара устанавливается.