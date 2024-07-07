В ночном пожаре под Тюменью погиб человек
Происшествия, 09:05 07 июля 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по ул. Сосновая в СНТ "Тюменец" поступило в третьем часу ночи 7 июля.
На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел по всей площади. В результате происшествия погиб мужчина.
Всего в тушении пожара было задействовано девять человек и три единицы основной техники от бластного главка МЧС России.
Причина пожара устанавливается.