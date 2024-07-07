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Мошенники звонят жителям Тюмени от имени сотрудников следственных органов

Происшествия, 15:49 07 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Случаи мошенничества, совершённые гражданами, представляющимися сотрудниками Следственного комитета, зафиксированы в Тюмени.

Мошенники используют различные предлоги для перевода денежных средств, представляясь сотрудниками следственных органов, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что сотрудники следственных органов никогда не требуют перевести денежные средства и не просят в телефонном разговоре сообщить банковскую информацию.

При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, завершив вызов.

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# мошенничество , следователи

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