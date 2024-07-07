Мошенники звонят жителям Тюмени от имени сотрудников следственных органов
Происшествия, 15:49 07 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Случаи мошенничества, совершённые гражданами, представляющимися сотрудниками Следственного комитета, зафиксированы в Тюмени.
Мошенники используют различные предлоги для перевода денежных средств, представляясь сотрудниками следственных органов, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
В ведомстве напомнили, что сотрудники следственных органов никогда не требуют перевести денежные средства и не просят в телефонном разговоре сообщить банковскую информацию.
При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, завершив вызов.