Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Тюмени выписали жителям Нефтеюганска
Происшествия, 17:15 08 июля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
К административной ответственности привлекли водителя и двух пассажиров внедорожника в Тюмени. Молодые люди ездили в центре города на перекрестке улиц М. Тореза и Герцена, высунувшись из окон машины, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Водитель и пассажир приехали на свадьбу в Тюмень из Нефтеюганска, девушка-пассажирка - из Сызрани. Нарушителям выписали штрафы за нарушение правил перевозки людей и за неиспользование ремней безопасности.