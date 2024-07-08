Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Тюмени выписали жителям Нефтеюганска

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

К административной ответственности привлекли водителя и двух пассажиров внедорожника в Тюмени. Молодые люди ездили в центре города на перекрестке улиц М. Тореза и Герцена, высунувшись из окон машины, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель и пассажир приехали на свадьбу в Тюмень из Нефтеюганска, девушка-пассажирка - из Сызрани. Нарушителям выписали штрафы за нарушение правил перевозки людей и за неиспользование ремней безопасности.