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Более 10 млрд рублей автокредитов оформили жители Тюменской области

Экономика, 17:04 09 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10,45 млрд рублей автокредитов оформили жители Тюменской области с января по май 2024 года. Это больше на 108,1 %, чем годом ранее – тогда в регионе на данные цели направили 5,02 млрд рублей.

По словам представителя Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, такой существенный прирост объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых машин в 2023 г.

"После возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В настоящее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне", - уточнил эксперт НБКИ.

Отметим, что объем кредитования на покупку машины вырос и в других регионах Уральского федерального округа. В Югре за пять месяцев жители оформили автокредитов на общую сумму в 13,47 млрд рублей, в Свердловской области – на 25,69 млрд рублей, в Челябинской – на 26,67 млрд рублей.

Средний срок, в течение которого заемщики возвращают займы на машины, составляет 5,5 лет.

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# автокредитование

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