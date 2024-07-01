Стартовал ремонт путепровода возле микрорайона Казарово на Обходе Тюмени

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Начался ремонт путепровода возле микрорайона Казарово на Обходе Тюмени. Завершить работы здесь планируется ориентировочно до конца сентября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что уже завершены работы по ремонту путепровода на развязке в районе Верхнего Бора. Работы здесь начались в конце мая – на ремонт проезжей части ушло менее двух месяцев.

"Использовались современные российские технологии, например, полиуретан-металлические деформационные швы, которые делают проезд более комфортным. Специалисты двигались поэтапно, чтобы не создавать большие помехи для трафика. Теперь движение по развязке полностью свободно", - сообщил глава региона.

Отметим, эти дорожные работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".