В Тюмени произошло 55 аварий с участием кикшеринговых самокатов за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в тюмени за полгода. 55 из них — кикшеринговые. Об этом сообщил заместитель начальника городской Госавтоинспекции, подполковник полиции Александр Постовик во время рейда на перекрестке улиц Малыгина — Герцена — Мориса Тореза у ТЦ "Галерея Вояж".

"О правонарушениях: проехали проезжую часть, не спешиваясь; управляли самокатом вдвоем, дети до 18 лет мы сообщаем в кикшеринговые компании. Злостных нарушителей привлекаем к административной ответственности по статье 12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях им грозит штраф 800 рублей. Операторы кикшеринговых сервисов блокируют данные аккаунты", - пояснил он.

Заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко сообщил, что профилактическая работа совместно с принимаемыми мерами способствует снижению травматизма с участием самокатчиков и велосипедистов.