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Тобольские единороссы отправили для участников СВО более 45 тонн гуманитарного груза

Политика, 13:49 15 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольские единороссы собрали 34 млн рублей и отправили на передовую более 45 тонн гуманитарного груза. О поддержке участников СВО на заседании регионального политического совета партии "Единая Россия" рассказал исполнительный секретарь Тобольского местного отделения партии Михаил Никитин.

"На собранные средства приобретают экипировку, оборудование для бойцов. Сортируют, доставляют и грузят вещи волонтеры", - отметил он.

С начала спецоперации силами партийцев Тюменской области было отправлено 32 фуры и других грузовых автомобилей гуманитарной помощи общим весом 464,3 тонны, сообщает пресс-служба ТРО "Единой России".

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# Единая Россия , СВО

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