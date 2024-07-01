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В школе села Шорохово Исетского района капитально отремонтируют спортзал и уличную площадку

Губернатор, 11:59 15 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу жителей села Шорохово Исетского района о проведении капитального ремонта спортзала и уличной спортплощадки в местной средней школе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Работы планируется завершить в течение года. После ремонта школьное спортивное ядро будет оснащено современным оборудованием.

Глава региона подписал распоряжение о выделении необходимых средств.

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# Александр Моор , капитальный ремонт , образование

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