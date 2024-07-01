В школе села Шорохово Исетского района капитально отремонтируют спортзал и уличную площадку
Губернатор, 11:59 15 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу жителей села Шорохово Исетского района о проведении капитального ремонта спортзала и уличной спортплощадки в местной средней школе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Работы планируется завершить в течение года. После ремонта школьное спортивное ядро будет оснащено современным оборудованием.
Глава региона подписал распоряжение о выделении необходимых средств.