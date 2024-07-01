В Тюменской области 34 человека заболели клещевым энцефалитом

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 случая заболевания клещевым энцефалитом и 25 - клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области на 15 июля с начала эпидсезона. 12 тыс. 164 жителя обратились в медучреждения по поводу присасывания клещей, из них 1 тыс. 963 - дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний - в Тюмени и Тюменском районе - 6 тыс. 136.