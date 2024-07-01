  • 16 июля 202416.07.2024вторник
  • USD87,8077
    EUR95,7849
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

В Тюменской области 34 человека заболели клещевым энцефалитом

Общество, 19:27 16 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 случая заболевания клещевым энцефалитом и 25 - клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области на 15 июля с начала эпидсезона. 12 тыс. 164 жителя обратились в медучреждения по поводу присасывания клещей, из них 1 тыс. 963 - дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний - в Тюмени и Тюменском районе - 6 тыс. 136.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# клещи , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 16.07.2024В Тюменской области 34 человека заболели клещевым энцефалитом
18:51 16.07.2024Экспедиция "Открываем Сибирь заново" прибудет по Иртышу в Тобольск
18:35 16.07.2024День города пройдет без фейерверка на набережной
18:09 16.07.2024Улицы и скверы в Тюмени называют в честь известных горожан