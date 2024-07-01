В Тюмени прошел форум по производственной безопасности

| Фото: Андрей Рядькин | Фото: Андрей Рядькин

В Тюмени состоялся форум по производственной безопасности, сообщает пресс-служба "Газпромнефть-Развития". Мероприятие собрало представителей подрядных организаций, задействованных в реализации крупных нефтегазовых проектов компании. Участники обсудили актуальные вопросы и новые подходы в этой сфере, обменялись опытом и лучшими практиками. Также специалисты затронули вопросы кадрового обеспечения нефтегазовой отрасли и внедрения цифровых технологий для безопасной работы.

"Диалог с партнерами – эффективный инструмент для оперативной и объективной обратной связи. На форуме мы не только сверили часы с руководителями ведущих подрядных организаций, но и обсудили механизмы взаимодействия и новые подходы к организации работ, которые помогут нам решать прикладные задачи и преодолевать те вызовы, которые стоят перед нами в сфере производственной безопасности", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Развития", заместитель начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи "Газпром нефти" Айдар Сарваров.

Специалисты "Газпромнефть-Развития" представили современные инструменты видеоаналитики в капитальном строительстве. Система, работающая на использовании видеокамер и искусственного интеллекта, позволит в режиме реального времени контролировать ситуацию на производстве. Инструменты предиктивной аналитики помогут своевременно выявлять и предотвращать происшествия. Например, система просигнализирует, если работник находится в опасной зоне, и зафиксирует отсутствие средств индивидуальной защиты. Также она сообщит о нарушении правил безопасного вождения.

"Мы ценим наших сотрудников и стремимся к постоянному улучшению условий труда. Наша цель – сделать все возможное, чтобы каждый работник приезжал на вахту и уезжал с нее одинаково здоровый и довольный. Уверен, что взаимодействие и переговоры с заказчиком играют в этом важную роль, поэтому я рад участвовать в открытом диалоге. Такие форумы действительно помогают решить проблемные вопросы, мы ценим такую возможность", – поделился гость форума, директор "СибПромСтрой" Виктор Хорошилов.

Участники встречи также обсудили сотрудничество и своевременный обмен информацией. Партнеры договорились о продолжении диалога и дальнейших практических шагах по совершенствованию подходов к производственной безопасности на крупных проектах.