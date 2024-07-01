В четырех районах Тюменской области уточнят границы объектов археологического наследия

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Археологическую разведку для определения границ территорий четырех объектов археологического наследия и уточнения данных о них проведут в Тюменской области. Об этом сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Соответствующий контракт заключен в отношении объектов на территории Ярковского, Юргинского, Упоровского и Тюменского районов.

Это Тарханский городок в 500 м к юго–западу от д. Юртобор, Стеклянное поселение 2 в 4,75 км к северо–востоку от бывшей д. Карбанский мост, могильник "Малая Зырянка" 2 км юго–восточнее д. Малая Зырянка, Молчановское поселение близ д. Молчановой, на левом берегу р. Туры.