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В четырех районах Тюменской области уточнят границы объектов археологического наследия

Общество, 08:14 23 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Археологическую разведку для определения границ территорий четырех объектов археологического наследия и уточнения данных о них проведут в Тюменской области. Об этом сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Соответствующий контракт заключен в отношении объектов на территории Ярковского, Юргинского, Упоровского и Тюменского районов.

Это Тарханский городок в 500 м к юго–западу от д. Юртобор, Стеклянное поселение 2 в 4,75 км к северо–востоку от бывшей д. Карбанский мост, могильник "Малая Зырянка" 2 км юго–восточнее д. Малая Зырянка, Молчановское поселение близ д. Молчановой, на левом берегу р. Туры.

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