В Тюмени на озере Липовое утонул мужчина

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Мужчина 1967 года рождения утонул в оз. Липовое на базе отдыха "Липовый остров" 18 июля. Водолазы региональной службы экстренного реагирования извлекли его тело из воды.

Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Отметим, что на территории данной базы отдыха стоят знаки запрещающие купание.

В ведомстве напоминают, что нельзя заходить в воду в незнакомом месте, запрещено заплывать за буйки и ограждения, а также купаться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, важно не игнорировать знаки на водоемах.