Ветеранов СВО и их родных обучили ораторскому мастерству в Тюмени

| Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области

Участников проекта "Публичные выступления и общение с молодежью" для ветеранов военной спецоперации и членов их семей наградили дипломами о прохождении программы повышения квалификации. Она разработана по инициативе регионального фонда "Защитники Отечества" специалистами Тюменского госуниверситета совместно с обществом "Знание". Участниками проекта стали 27 жителей Тюменской области.

Директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Ларионов, который сопровождал проект со стороны университета, рассказал о цели проекта. По его словам, сегодня в обществе есть запрос на то, чтобы люди, которые возвращаются из зоны СВО и имеют боевой опыт, или люди, в чей дом пришла беда, могли об этом рассказывать подрастающему поколению.

"Патриотизм, ценности мира, согласия и справедливости воспитываются только таким образом ", - подчеркнул он.

У многих из этих людей, добавил он, нет опыта публичных выступлений, особенно перед школьниками и студентами. Фонду важно было научить своих подопечных выходить на молодежную аудиторию, рассказывать о своей жизни, доносить свои мысли, чувства и переживания.

В проекте было три ключевых блока. Первый – о современной молодежи и как с нею разговаривать, второй – про публичные выступления и как к ним подготовиться: справиться с волнением, ответить на неудобные вопросы.

| Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области

Третий – практический блок – стал итоговой аттестацией. Участникам предложили подготовить небольшое выступление для условного выступления на уроке мужества.

Алексей Ларионов отметил, что хотя это была официальная защита образовательного проекта, атмосфера получилась теплой, дружественной, а сами выступления сыграли роль групповой терапии. Участники поделились самым сокровенным. Его особенно тронуло выступление ветерана СВО Валентина.

"Он сказал, что поехал, чтобы дети могли гордиться своим отцом. И вот этот рассказ, искренний, спокойный, пробил до кома в горле. Еще одна участница, которая потеряла сына, рассказала о том, как она, уже совсем было решив уйти в монастырь, снова нашла свое предназначение и поняла, что нужно жить дальше", - поделился куратор.

Своими впечатлениями об образовательной программе поделился ветеран СВО Валентин. Он уже рассказывал о своих планах по получению второй, педагогической, профессии. Поэтому курсы ораторского мастерства пришлись как нельзя ко времени. Кстати, преподаватели отметили мужчину как одного из самых ярки участников проекта.

"После возвращения из зоны проведения военной спецоперации образовательный проект – это такая отдушина, которая приносит душевное умиротворение", - поделился он и поблагодарил специалистов регфилиала фонда "Защитники Отечества" за неустанную заботу о ветеранах.

Валентин никогда раньше не думал, что кому-то будет рассказывать истории из своей жизни и чему-то учить детей.

"Говорю им о патриотизме, любви к Родине. Дети должны все это понимать и применять в дальнейшей жизни. Смотришь в глаза ребятам, видишь, как им интересно, какие они задают вопросы и понимаешь, что все это делаешь не зря. Я ушел на фронт добровольцем, осознанно, понимая, зачем и для чего туда иду. Родина у нас одна, ее нужно любить, чтить и защищать", - подчеркнул он.

Еще одному ветерану СВО, Роману, программа повышения квалификации помогла научиться концентрироваться на главном в своих выступлениях.

"Проведение таких курсов необходимо, потому что кому еще заниматься патриотическим воспитанием, как не тем, кто защищал свою Родину на передовой", - сказал он.

По информации организаторов, второй проект с новым наполнением стартует осенью. Спрос на него есть, заявки поступают.

Инна Кондрашкина