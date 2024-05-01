Тюменский фонд "Защитники Отечества" за год помог тысячам ветеранов СВО и их родственникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6 тыс. обращений поступило в филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области с момента открытия 1 июня 2023 года. Перед координаторами ведомства поставлено 12 тыс. 300 вопросов, 86 % из них решены.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чтобы рассмотреть за сухими цифрами статистики ежедневную работу социальных координаторов фонда, съемочная группа информационного агентства "Тюменская линия" в течение дня сопровождала одного из специалистов – Ольгу Леонову, у которой на сопровождении находятся 74 семьи.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она рассказала, что трудится в фонде с начала года, к ней обращались с разными вопросами: помочь сделать удостоверение ветерана боевых действий, члена семьи погибшего, устроить детей в садик или школу, оформить меры соцподдержки или поездку ребенка в загородный лагерь.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Самое сложное – поддержать родственников погибших, потому что боль утраты, которую они переживают, не измерить. Это самая сложная категория. Стараюсь найти подход к каждому: постоянно нахожусь с ними на связи, предлагаю услуги психолога, сама поддерживаю, как могу, чтобы они скорее пришли в себя", - рассказала социальный координатор.

Она добавила, что так действуют все ее коллеги, потому что у каждого, кто приходит в фонд, индивидуальная ситуация, и подход у специалистов к каждому человеку тоже индивидуальный.

Один случай запомнился Ольге Леоновой навсегда. В фонд обратился боец, с которым девушка впоследствии ходила на урок мужества в школу. И, несмотря на то, что у ветерана на ноге на тот момент был аппарат Илизарова, он мужественно держался, рассказывал ребятам о жизни на передовой, радовался жизни, не потерял ни оптимизма, ни искры в глазах.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сразу после разговора на прием к социальному координатору пришел ветеран боевых действий Валентин за помощью в оформлении льгот, узнать о возможности своего поступления в вуз и проконсультироваться по поводу трудоустройства. Все эти вопросы можно решить в филиале фонда.

Валентин обратился в фонд впервые и был удивлен неожиданно радушным приемом.

"Приятно, что так встречают. Предоставили всю информацию, которая меня интересовала. Сейчас на базе имеющегося высшего образования буду получать еще одно – хочу стать учителем обществознания и истории, чтобы правильно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к своей великой державе", - поделился ветеран.

На СВО мужчина ушел добровольцем по зову сердца и сражался более восьми месяцев. До того, как уйти выполнять боевые задачи, имел хорошую высокооплачиваемую работу, но не смог остаться в стороне от происходящего и решил отдать долг родине и помочь братьям по оружию.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ни о чем не жалею и возможно еще там окажусь", - подчеркнул Валентин.

Именно по этой причине ветеран не стал рассказывать подробности о своей семье, отметил лишь, что за время его отсутствия пошатнулось здоровье у мамы. И сейчас он выполняет сыновний долг, помогает ей восстановиться.

"Уверен, что специалисты тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" мне помогут. Потому что много боевых братьев, которые сюда обращались, получили помощь и поддержку по всем направлениям, участвуют в уроках мужества и патриотических зарницах, других событиях, организуемых фондом и его партнерами. Я также планирую участвовать в подобной деятельности", - рассказал мужчина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кстати, Валентин имеет несколько наград: государственную медаль "За Отвагу", а также частные – "Чёрный крест" и "Бахмутская мясорубка".

После того, как Ольга Леонова завершила дела в фонде, съемочная группа сопроводила ее на выезд к семье погибшего тюменца Максима Бондаренко. Там ей предстояло на дому оформить необходимые документы. Пока социальный координатор работала со вдовой Максима, Оксаной Бондаренко, корреспонденту удалось пообщаться с мамой погибшего бойца Натальей Елисеевой.

У женщины, которая работает в школе физруком, четверо детей. Максим был самым старшим. 8 марта парню должно было исполниться 23 года, мама называет его "мой весенний цветочек". Второму сыну, Вячеславу, 21 год, а дочкам Алле и Анжеле пять и два года. Внучке от Максима – Ульяне – восемь месяцев.

Когда погиб старший сын, матери позвонила Ольга, социальный координатор, предложила свою помощь. Семья общалась с ней по телефону и лично, ездила в фонд, женщины подали документы на выплаты.

"Там нам предложили обратиться к психологу. Пока справляемся сами. Фонд не оставляет нас своим вниманием, готовы помочь в установке памятника. Без их помощи и поддержки было бы трудно все это выдержать. Хорошо, что есть такой фонд, ты чувствуешь, что ты не один и с тобой кто-то есть", - поделилась женщина.

Она рассказала, что Максим был очень спокойным, уравновешенным, любимым сыном. С самого детства был главным и надежным маминым помощником, мало думал о себе, на СВО всегда помогал товарищам, за что они до сих пор ему благодарны.

"Говорят, настоящий мужчина, нас вытащил", - пояснила Наталья Елисеева.

Максим окончил ТВВИКУ, был на спецоперации командиром взвода в звании лейтенанта. Последним заданием героя стало разминирование тропы для пешей роты. Именно там бойцы попали под артобстрел.

"Надо стремиться к лучшему, идти вперед, верить в надежное будущее, что как раз делал Максим, любить Родину и свою семью и всегда быть на их защите", - дала напутствие мать павшего воина.

Максим награжден медалью "За храбрость" II степени и посмертно орденом Мужества.

Напомним, с участниками СВО и их родственниками на юге Тюменской области работает 41 социальный координатор, 11 из них – в центральном офисе Тюмени и 30 – в муниципальных образованиях. Социальный координатор закреплен за каждой семьей военнослужащего. На каждого приходится более 150 человек.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"У нас сильная боевая команда. Еще у нас работают три участника спецоперации. Они по себе знают, что это такое, с какими проблемами сталкиваются ребята, которые возвращаются. Знаете, они с душой отдаются своему делу, вовлекаются активно в патриотическую работу и вовлекают своих товарищей", - резюмировала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.

Инна Кондрашкина