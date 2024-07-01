Тюменцам покажут итоговые показы эскизов спектаклей театральной школы "Теплица"

| Фото: vk.com/teatrkosmos | Фото: vk.com/teatrkosmos

Итоговые показы эскизов спектаклей театральной школы "Теплица" пройдут в Тюмени 25, 26 и 28 июля.

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25 июля в большом зале "Космоса" пройдут два итоговых показа. В 18 часов 30 минут начнется выступление участников направления "Музыкальный театр", их курирует создатель и руководитель международной лаборатории M’uzLab и музыкального фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова.

В 20 часов результат своей работы покажет команда "Пластического театра" во главе с хореографом и режиссером Никитой Калугиным.

26 июля в 18 часов 30 минут в малом зале "Космоса" с эскизом спектакля выступит направление "Театр кукол" под руководством автора пьес, педагога Натальи Сирюшовой. В 20 часов в большом зале пройдет показ "Драматического театра" под кураторством актера, режиссера и критика Константина Ваганова.

28 июня в 12 часов в парке по адресу ул. Республики, 19 выступит команда направления "Документальный театр" во главе с драматургом, режиссером и концепт-мейкером Мариной Дадыченко, пишет tmn.aif.ru.

"Мы проводим "Теплицу" второй год и видим, что школа такого формата пользуется интересом у молодых людей. Важно, что проект охватывает разные направления театра, позволяет попробовать себя и почувствовать, что тебе больше подходит. В этом году мы не ограничиваем участников площадкой сцены и даем им возможность выйти в городские пространства", — сообщила заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Лидия Фрицлер.

Напомним, обучение в "Теплице" началось 2 июля. Участники подготовили работы по пяти направлениям: документальном, музыкальном, пластическом, драматическом и кукольном.