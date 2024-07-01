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В Тобольске открылась выставка микроминиатюры Владимира Анискина

Общество, 20:47 21 июля 2024

vk.com/vladimir_aniskin | Фото: vk.com/vladimir_aniskin

Выставка микроминиатюры Владимира Анискинаоткрылась в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповедник.

Здесь представлена 31 работа мастера, среди них - "Самая маленькая копия монеты", занесенная в книгу рекордов Гиннесса и несколько работ, занесенных в книгу рекордов России.

Всего в коллекции новосибирского мастера более 250 работ-невидимок, каждая из которых снабжена оптической системой для просмотра. Большая часть из них представлена в Музее микроминиатюры "Русский Левша" Международной гильдии мастеров (Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 35).

Доктор физико-математических наук Владимир Анискин уроженец Новосибирска, с отличием закончил Новосибирский государственный технический университет (факультет летательных аппаратов). Сейчас - старший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН. Его научная деятельность сосредоточена на исследовании микротечений, разработке и использовании микродатчиков для аэродинамики и других областей наук. Микроминиатюрой занимается с 1998 года.

Посетить выставку "Шедевры микроискусства" можно до 8 сентября по адресу: Тобольск, Красная площадь 1, стр. 3, Дворец наместника,сообщает Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

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