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37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области

Происшествия, 12:30 26 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

37 фальшивых банкнот на сумму 128 тыс. рублей изъяли из оборота территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в первом полугодии 2024 года. Это на четверть больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Банка России.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей. Это 23 штуки, или более 60 % всех подделок. На втором месте банкноты номиналом 1 тыс. рублей – 27 % от общего количества. Больше всего фальшивок обнаружено на юге Тюменской области – 20 штук, в Югре изъяли 13 штук, на Ямале — четыре штуки.

"В апреле текущего года Банк России вновь стал проводить обучение кассовых работников торговых организаций определению подлинности и платежеспособности находящихся в обращении банкнот. Кассиры смогут также получить актуальную информацию о модернизированных банкнотах номиналами 100 и 5 тысяч рублей, которые были выпущены в обращение в 2022 и 2023 годах, их защитных признаках и способах проверки. Это особенно важно, так как зачастую не все знают обновленные банкноты, и даже кассиры торговых центров сомневаются и не всегда принимают их от покупателей", – сказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация или на ощупь – повышенный рельеф некоторых элементов. Подозрительную купюру можно бесплатно сдать на экспертизу в любой коммерческий банк.

Информацию о признаках подлинности можно посмотреть на сайте регулятора или в мобильном приложении "Банкноты Банка России".

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# фальшивые купюры

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