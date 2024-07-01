В Ялуторовском районе вырубили лес на 2 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Факт самовольного использования лесов зафиксировали в Ялуторовском районе сотрудники Тюменского управления лесами во время патрулирования с помощью беспилотника. Сумма нанесенного ущерба превысила 2 млн рублей, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"Проводят административное расследование по ч. 2 ст. 8.26 КоАП РФ. Виновным грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей и конфискация техники. Кроме того, им предъявят иск о возмещении нанесенного ущерба", - уточнили в ведомстве.

В Тюменской области беспилотные летательные аппараты успешно применяют для патрулирования лесов не первый год. Они помогают выявлять и фиксировать факты лесонарушений, что помогает установить личности виновных и привлечь их к ответственности.

За полгода работники Тюменьлеса при помощи беспилотников выявили 12 нарушений лесного законодательства: две незаконные рубки в Казанском и Сорокинском лесничествах, девять нарушений запрета на посещение лесов в Абатском лесничестве и один случай порчи лесных земель в Ялуторовском.