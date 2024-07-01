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В Тюменской области за полгода зарегистрировали почти 15 тыс. договоров долевого участия

Экономика, 17:52 29 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 тыс. 946 договоров участия в долевом строительстве зарегистрировали в Тюменской области за полгода. При этом, 99,8 % из них – с использованием счетов эскроу, сообщает региональный Росреестр.

В ведомстве напомнили, что на счету эскроу хранятся денежные средства дольщика. Уже более четырех лет действует закон, по которому дольщик не переводит деньги напрямую застройщику. Получить их девелопер может только после предоставления в банк разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в Единой информационной системе жилищного строительства.

Такой механизм является надежной гарантией защиты дольщиков на случай банкротства застройщика или иных непредвиденных ситуаций.

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# строительство жилья , эскроу-счета

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