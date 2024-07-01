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Студенческие команды приглашают на хакатон ТюмГУ

Общество, 09:02 30 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Студенческие команды приглашают на соревнование по программированию от Тюменского госуниверситета, компании АСКОН и разработчика геометрического ядра C3D Labs. Требований к возрасту и курсу нет, отмечают в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Участники будут программировать на российском математическом ядре С3D. Для начинающих задание хакатона — создание приложения для формирования основных полигональных форм и проведения операций над ними, для продвинутых — расширение функциональности тестового приложения, добавление команд прямого моделирования тел. Представители C3D Labs проведут цикл лекций, которые помогут лучше разобраться в тонкостях выполнения задания.

Регистрация доступна на сайте. Отборочное задание необходимо выполнить до 1 сентября. Срок решения основного кейса — по 15 октября.

Победители хакатона пройдут стажировку в компании С3D Labs.

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# ИТ-технологии , ТюмГУ , Хакатон

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