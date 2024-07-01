Александр Моор пообещал оказать всю необходимую поддержку новому главе Тобольска

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал новому главе Тобольска Петру Вагину успешно реализовать действующие проекты и воплотить в жизнь новые идеи. Он также пообещал оказать всю необходимую поддержку, сообщает информационный центр правительства региона.

"В Тобольске сформирована сильная управленческая команда. Очень активный депутатский корпус. Горожане и общественные организации переживают за свой город, они видят, как он меняется, и хотят, чтобы такая динамика сохранялась и в будущем. Вам нужно будет выстроить открытый диалог с жителями. Это очень важный фактор, потому что двигаться вперед нужно вместе", — отметил глава области.

Александр Моор подчеркнул, что за четыре года работы заместителем главы города Тюмени Петр Вагин приобрел хороший управленческий опыт.